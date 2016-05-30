Екатеринбург, 30 мая, 2016, 16:05 — ИА Регнум. В столице Среднего Урала часть улицы Толмачева переименована в улицу Царскую. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, сообщила пресс-служба администрации Кировского района города корреспонденту ИА REGNUM.

Алексей Банников ИА REGNUM Вид на переименованную часть улицы Толмачёва и на Храм на Крови. Кстати, именно из-за храма и переименовали часть улицы.

В пресс-службе районной администрации уточнили, что в государственный адресный реестр будут внесены шесть объектов с новыми адресами: улица Царская строения 2, 4, 6, 7, 8 и 10, расположенные на участке от улицы Первомайской до улицы Николая Никонова. От улицы Малышева до Первомайской, на которой расположены жилые дома, улица Толмачёва сохранила своё название.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инициатором переименования выступил городской совет по наименованиям города Екатеринбурга. Против переименования выступили общественные организации и движения Екатеринбурга. С 15 по 28 декабря 2015 года активисты регионального отделения «Суть времени» провели социологическое исследование, согласно которому половина респондентов высказалась (всего было опрошено более 600 жителей города) против переименования улицы.

А уже с 11 по 17 января 2016 года городским избиркомом был проведён поквартирный опрос жителей улицы Толмачёва. Исследование мнения жителей проводилось силами волонтёров: 20 человек представила Епархия Екатеринбурга, 10 человек было представлено от городского отделения КПРФ и ещё 2 волонтёра были утверждены по рекомендации депутата городской думы Евгения Боровика. В итоге было опрошено 144 человека, из них 115 высказались против переименования улицы.

Напомним, что за сохранение названия улицы Толмачёва высказались депутаты городской думы. Решение было принято после представленного на заседании доклада главы горизбиркома Ильи Захарова о результатах опроса жителей улицы.