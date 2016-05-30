Санкт-Петербург, 30 мая, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Топонимическая комиссия Петербурга проводит закрытое заседание, на котором решится, появится ли в городе мост имени Ахмата Кадырова, передает корреспондент ИА REGNUM. Такое наименование могут дать новой переправе в створе Дудергофского канала на юго-западе города, которая открылась 1 мая.

gov.spb.ru Мост в Петербурге, который предлагают назвать именем Ахмата Кадырова

По мнению главы комитета по культуре Санкт-Петербурга Константина Сухенко, подобным вопросам ни к чему пристальное внимание населения и медиасообщества, так как они находятся, в первую очередь, в компетенции специалистов. «Топонимическая комиссия — это экспертный орган, 24 человека соберутся и обсудят вопрос. Присутствие СМИ, масштабное обсуждение в обществе тоже может оказать давление на решение комиссии», — заметил Сухенко корреспонденту ИА REGNUM.

Он напомнил, что не скрывал своего мнения по существу вопроса: активное противодействие появлению в Петербурге моста имени Ахмата Кадырова, которое уже развернули некоторые политические деятели и гражданские активисты, может послать дурной и ненужный сигнал людям, исповедующим ислам, или просто гражданам других национальностей.

«Гораздо более позитивным будет сигнал, если мы спокойно обсудим вопрос и пойдем им навстречу», — подчеркнул Сухенко. Напомним, предложение назвать мост именем Ахмата Кадырова поступило из общественной организации.

Противоположной точки зрения придерживается экс-коллега Сухенко по Заксобранию Петербурга, депутат Максим Резник. Он полагает, что Ахмат Кадыров не имеет никакого отношения к Петербургу, к тому же, мнения о наименовании моста стоило бы спросить у местных жителей. По данным депутата, некоторые из членов Топонимической комиссии якобы решили проигнорировать заседание, выразив своего рода протест «по-советски».

Утром у стен Смольного, где сейчас заседает комиссия, устроили одиночный пикет против присвоения мосту имени Кадырова. Беспартийный активист Валентин Королев назвал Ахмата Кадырова «слишком неоднозначным персонажем», которого ничто не связывает с городом на Неве. Кроме того, 28 мая «Молодёжное Яблоко» провело акцию против такого названия, предложив жителям альтернативные варианты: Дудергофский, Жемчужный, мост Героев, мост Евгения Родионова, Владивостокский, Североморский, Китайский или Шанхайский.

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В свою очередь «яблочник» Борис Вишневский обнародовал письмо губернатору Георгию Полтавченко от режиссера Александра Сокурова, где последний просит градоначальника препятствовать появлению в северной столице моста с таким именем, так как у режиссера это вызывает «крайнюю тревогу», а петербуржцы могут возмутиться появлению на карте города фамилии «одиозной семьи». «До сего момента ни политики, ни историки не разобрались в характере происходивших в Чечне событий. Но одно ясно — это был мятеж против России», — пишет Александр Сокуров.

В комитете по культуре ранее обещали, что члены Топонимической комиссии к заседанию соберут мнения национальных культурных центров, союзов и объединений, деятельность которых связана с личностью Ахмата Кадырова и Чеченской Республики в целом.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, главный муфтий Петербурга Равиль Пончаев сообщил, что в курсе разговоров о возможном появлении в городе моста Ахмата Кадырова, но Духовное управление мусульман Петербурга и Северо-Западного региона не имеет к этому отношения. «У нас он был два раза, посещал мечеть. Ковер подарил в свое время», — сказал Пончаев.

Ранее назвать улицу в Петербурге именем Ахмата Кадырова предлагал депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов. Но Смольный в январе 2015 года ответил отказом, заявив, что Ахмат Кадыров не был связан с Петербургом в своей биографии.