Кёльн, Германия, 30 мая, 2016, 15:14 — ИА Регнум. На территорию закрытой зоны германского аэропорта Кёльн/Бонн проник неизвестный человек. В связи с этим вылеты из аэропорта имени Конрада Аденауэра приостановлены, сообщает Associated Press.

Qualle Аэропорт «Кёльн-Бонн». Здание пассажирского терминала 1

Вылеты приостановлены сегодня, 30 мая. Нарушителя разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Аэропорт также не принимает никакие рейсы.

Все пассажиры воздушной гавани будут эвакуированы из первого терминала, где было зафиксировано проникновение неизвестного, сообщает The Local.

Пассажирам придётся снова пройти контроль.