Москва, 30 мая, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Федеральное агентство по туризму и Министерство экономики, развития и туризма Греческой Республики приняли программу совместных действий по расширению туристского обмена на 2016−2018 годы, сообщили в Ростуризме.

Steve Swayne Парфенон, Афинский акрополь

Основные цели соглашения — содействовать взаимному увеличению туристских потоков между странами, упрощению формальностей, связанных с туристским обменом между Россией и Грецией, налаживать контакты между российскими и греческими туристскими организациями. Стороны будут сотрудничать в сферах взаимного продвижения национальных турпродуктов, развития профильного образования, капиталовложений в туризм, законодательства.

«Россия и Греция являются стратегическими партнерами в области туризма. Греция сейчас предлагает нашим гражданам качественный, доступный и безопасный отдых, и претендует на то, чтобы стать летним зарубежным направлением номер один в этом году. Со своей стороны Россия заинтересована в увеличении турпотока из Греции, и готова предложить разнообразные виды туризма», — сообщил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 2016 год — перекрестный год двух стран, в рамках которого запланировано десятков мероприятий. Значительная их часть посвящена развитию туристических обменов. По прогнозам, в 2016 году Грецию могут посетить до 1 миллиона российских граждан. В то же время отмечается возрастающий интерес греков к поездкам по России.

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