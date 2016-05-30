Берн, 30 мая, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин в день своего 20-летия пожелал себе и коллегам по команде выиграть чемпионат Европы или дойти до финала турнира, сообщает «Спорт-Экспресс».

footballreview.ru Александр Головин

Спортсмен отметил, что главным подарком для него является возможность выступить в составе российской сборной на чемпионате Европы-2016 по футболу.

По его словам, футболисты и тренеры пожелали ему обойтись без травм, поздравили, вечером подарят торт, но праздновать пока не будут.

Сборная России по футболу тренируется сейчас в Швейцарии, в Бад — Рагаце. В рамках подготовки к чемпионату Европы она проведет два товарищеских матча — в австрийском Инсбруке она сыграет со сборной Чехии 1 июня, а 5 июня в Монако встретится с командой Сербии.

На групповом этапе чемпионата Европы-2016 сборную России ожидают матчи с командами Англии, Словакии и Уэльса.