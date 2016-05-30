Вашингтон, 30 мая, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Американская корпорация Microsoft предупредила пользователей о том, что в интернете появился вымогатель — приложение ZCryptor, сообщает блог MalwareForMe.

tech4clevers.com Компьютерный вирус

ZCryptor маскируется под Adobe Flash и распространяется по Сети при помощи фальшивых инсталляторов. Также приложение-вымогатель распространяется через макрос в файлах Office, внедряясь в них. ZCryptor добавляет в реестр свой ключ, затем файлы шифруются. К их именам добавляется расширение «.zcrypt», и в итоге данные становятся недоступны.

Зашифровать он способен 88 типов файлов. Чтобы расшифровать файлы, нужно получить ключ, который находится у вымогателя. Создатели вымогателя постоянно меняют ключ.