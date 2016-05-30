Москва, 30 мая, 2016, 14:49 — ИА Регнум. ЦБ РФ продолжит политику оздоровления банковского сектора. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. «Мы будем продолжать эту политику оздоровления банковского сектора», — сообщила Набиуллина.

Маринус Рэймерсвеле. Банкир и его жена. 1538

Глава задача ЦБ — «это перейти к проактивной позиции, к раннему предупреждению проблем», подчеркнула она.

Кроме того, ЦБ обеспокоен ростом долговой нагрузки банков-санаторов и настаивает на мерах по увеличению их капитала.

Как сообщало ранее, 30 мая Банк России отозвал лицензию московского Промрегионбанка. Поводом для этого послужило неисполнение банком законодательных и нормативных требований.