Москва, 30 мая, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Достижение инфляции в 4% к 2017 году — абсолютно реалистичная задача, нынешние темпы снижения инфляции позволят достичь этого показателя к концу 2017 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы, посвященном годовому отчету ЦБ за 2015 год

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Она сообщила, что показатель инфляции имеет важнейшее значение при определении размера ключевой ставки. «Когда мы принимаем решение по процентной ставке, оцениваем ситуацию в экономике и финансовую стабильность», — сказала Набиллина, подчеркнув, что оценка ЦБ показывает, что «сейчас резкое снижение процентной ставки может спровоцировать новый всплеск инфляции» и не приведет к достижению устойчивых показателей экономического роста.

«При этом 4% инфляции в конце 2017 года — это абсолютно реалистичная задача, и мы сейчас идем теми темпами, которые нам позволят к концу 2017 года достичь 4% инфляции», — добавила она.

Кроме того, что инфляция — это «важный чувствительный момент в нашей социальной политике», 4% — это тот уровень инфляции, который «соответствует инвестиционному типу экономического роста», сообщила она.

«Сами по себе 4% инфляции не создают экономический рост, нужны соответствующие приоритеты в бюджетной политике и меры структурной политики. Мы рассматриваем здесь нашу политику по достижению инфляции 4% как часть общей экономической политики, направленной на достижение целей экономического роста», — рассказала глава ЦБ.

«4% инфляции — это не суперамбициозная задача», — добавила она.

По словам Набиуллиной, сейчас инфляция в РФ одна из самых высоких в мире. «Сейчас это 7,3%, это 161 место среди 189 стран это очень показательно. Если мы достигнем 4%, Это место будет между 124 и 128. Большинство стран мира, среди которых и страны сырьевые, и страны с формирующимися рынками, имеют инфляцию гораздо меньше, чем 4%», — сообщила она.

«4% — это и достижимая, и необходимая цель, и цель, которая показывает наше место в том числе среди других стран», — заключила она.