Москва, 30 мая, 2016, 14:11 — ИА Регнум. В России в I квартале 2016 года объём вкладов граждан сократился на 3% после роста на 25% в 2015 году. За первые 3 месяца объем розничных депозитов сократился на 0,7 трлн руб. и на 01.04.2016 составил 22,5 трлн рублей. Такие данные приводит Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Объём валютных вкладов сократился на 9,9%, рублевых — на 0,1%. На динамику вкладов оказала влияние валютная переоценка: за тот же период доллар подешевел к рублю на 7,3%, евро — на 3,9%; таким образом, можно говорить скорее о стагнации рынка, чем о его сокращении.

В структуре рынка растет доля долгосрочных валютных вкладов. В условиях продолжающегося экономического спада и роста инфляционных рисков российские граждане пытаются сохранить свои сбережения путем их перевода из рублей в доллары и евро. За 2015 год доля валютных вкладов в общем объеме депозитов выросла с 26% до 29%.

При этом популярность набирают долгосрочные (свыше 1 года) депозиты: с 1 апреля 2015 года по 1 апреля 2016 года темп их прироста составил 59,2%, в то время как долгосрочные вклады в рублях выросли всего на 3,2%. В сегменте краткосрочных вкладов отмечается обратная тенденция: за аналогичный период депозиты в рублях срочностью до одного года прибавили 27%, в иностранной валюте — сократились на 16%.

Как отметили в НАФИ, розничные вклады сохраняют свое значение как важнейший источник фондирования банковского сектора, а их доля к концу года сможет достичь трети совокупных пассивов.

В 2016 году, по мнению аналитиков агентства, ожидается стагнацию рынка вследствие окончания тенденции возврата крупных вкладчиков и дальнейшего падения процентных ставок по депозитам.