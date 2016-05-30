Мюнхен, Германия, 30 мая, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Польский футболист Роберт Левандовски, нападающий ФК «Бавария» (Мюнхен), скорее всего, останется в клубе, который предложил нападающему новый контракт, пишет Bild.

Uwe Bassenhoff Роберт Левандовски

Согласно новому соглашению, которое предлагается Левандовски, ему будут платить в «Баварии» €15 млн в год. Сейчас форвард играет в «Баварии» по контракту, который заканчивается в 2019 году, получая ежегодную зарплату в €9 млн в год.

Ранее сообщалось, что Левандовски сделал предложение ФК «Реал Мадрид», предложившим ему €25 млн в год. В ходе чемпионата Германии Левандовски провёл 32 матча и забил 30 голов.