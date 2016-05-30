Москва, 30 мая, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Уступки Западу не только могут оказаться бесполезными для России, но и чреваты снижением поддержки власти электоратом, поэтому предложения экс-главы Минфина Алексея Кудрина так и останутся предложениями. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 30 мая вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер, комментируя слова главы ЦСР Кудрина о необходимости снижения геополитической напряженности ради притока иностранных инвестиций.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Неослабевающее давление Запада

Уступки Западу не помогут снизить геополитическую напряженность, история с отменой поправки Джексона-Вэника свидетельствуют именно об этом, отметил эксперт. «Единственная возможность снизить геополитическую напряженность — это пойти на выполнение Минских договоренностей в том виде, как их трактуют украинские власти. При этом нет никаких гарантий, что США и ЕС, почувствовав вкус победы, не захотят увязать отмену самых болезненных для нашей экономики секторальных санкций с возвратом Крыма, хотя они и вводились позже. И даже после этого нет 100% гарантий, о чем говорит история с отменой поправки Джексона-Вэника», — сказал Вернер, напомнив тем самым, что поправка Джексона-Вэника действовала еще долго после того, как причину, по которой она была введена, устранили.

По мнению эксперта, власти не прислушаются к советам Кудрина. «Сейчас диалог строится на прагматичной основе: договариваемся там, где можно, но статус Крыма в обозримом будущем не войдет в это число. Россия — геополитический оппонент США, санкции — инструмент, от которого они едва ли легко откажутся. Уступки Западу не только могут оказаться бесполезными, но и чреваты снижением поддержки власти электоратом, поэтому предложения Кудрина так и останутся предложениями», — отметил он.

При этом, решения, направленные на снижение геополитической напряженности, не повлияли бы на отток капитала, убежден Вернер. «Инвестиции уже ушли, а в последние месяцы, напротив, наблюдался приток горячих спекулятивных денег на фоне восстановления цен на нефть. Для выправления ситуации стоит начать со структурных реформ и улучшения инвестклимата — в стране есть и внутренние ресурсы, которые из-за ограничений не находят более достойное применение», — подчеркнул аналитик.

Ранее председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин на заседании президиума экономического совета при президенте РФ предложил президенту Путину «снизить геополитическую напряжённость» ради привлечения иностранных инвестиций. По мнению Кудрина, для того, чтобы встроиться в международные технологические цепочки, экономика РФ может пребывать и «на вторых ролях». Путин, выступая на совете, заявил, что конфликт с Западом начат не Москвой, а суверенитетом Россия торговать не намерена. Поправка Джексона-Вэника — поправка 1974 года к закону о торговле США, ограничивающая торговлю со странами, препятствующими эмиграции. 21 ноября 2012 года действие поправки в отношении РФ было официально отменено конгрессом США, при том что к этому времени Россия уже более 20 лет не препятствовала эмиграции.