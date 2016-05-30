Москва, 30 мая, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не нуждается в убеждениях относительно конструктивности позиции России на международной арене. Об этом 30 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Нет никакой необходимости убеждать президента в том, что, скажем так, необходимо занимать конструктивную позицию по международным делам, потому что президент и так, собственно, достаточно последовательно проводит политику, которая имеет своей целью урегулирование существующих конфликтов, развитие сотрудничества и укрепление безопасности в первую очередь на нашем континенте европейском», — сказал Песков.

Он ещё раз подчеркнул, что «убеждать президента в этом никакой необходимости нет», поскольку «это как раз лежит в основе той политики, которую проводит наш президент».

При этом Песков отметил, что Путин и Кудрин беседовали на закрытой части заседания, поэтому он не будет комментировать информацию по этой теме.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили о том, что председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в рамках продвигаемой им стратегии стимулирования российской экономики обозначил в качестве важнейшего фактора привлечение иностранных инвестиций. Чтобы встроиться в международные технологические цепочки и сохранять свои позиции по отношению к Западу, пусть и «на вторых ролях», «нужно снизить геополитическую напряжённость», заявил Кудрин на заседании президиума экономического совета.

Заседание президиума при президенте России прошло на прошлой неделе. На совете присутствовали как сторонники экономической стратегии Кудрина, так и сторонники стимулирования российской экономики, озвученной бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

По мнению сторонников Кудрина, у президента России Владимира Путина есть два варианта: или продолжать отстаивать свою политическую позицию на мировой арене, или придерживаться «политической скромности и умеренного экономического роста».

Путин, выступая на совете, заявил, что конфликт с Западом начат не Москвой, а суверенитетом Россия торговать не намерена. Сам глава государства будет защищать российский суверенитет, и не только на посту президента — «до конца своей жизни». Также президент отметил, что иностранный бизнес, заинтересованный в работе с РФ, не уйдёт.