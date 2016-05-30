Вашингтон, 24 июня, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Американская певица Бритни Спирс сделала ряд заявлений на слушании по делу о прекращении опекунства над ней. Об этом 24 июня сообщает издание Spletnik.

По словам Спирс, из-за её отказа выступать на одном из концертов в 2013 году, её заставили это сделать путём угроз. После чего её психотерапевт прописал ей сильнодействующий препарат: «Литий — это очень сильное лекарство. Принимая его дольше пяти месяцев, вы можете стать умственно отсталым. Я чувствовала себя, как будто была пьяной», — призналась на суде артистка.

Певица рассказала, что за ней постоянно следили надзиратели, не разрешая ей никуда уезжать из дома. «…мой отец полностью это поддерживал. Всё, что со мной происходило, получало одобрение у моего отца… Ему нравится причинять боль своей дочери», — считает она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бритни Спирс выступила против опеки над ней со стороны её собственного отца Джймса Спирса. Певица заявила, что он и другие опекуны запрещали ей выйти замуж и родить ребёнка.