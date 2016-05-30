Стокгольм, 30 мая, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Шведский автомобильный концерн Volvo решил отказаться от выпуска компактных автомобилей, сообщает Car&Driver со ссылкой на главу компании Хакана Суммуэльссона.

Heiko Specht Логотип Volvo

Такое решение было принято руководством компании после провала на мирововм авторынке модели Volvo C30. Шведский автоконцерн, исходя из этого опыта, будет впредь выпускать автомобили не ниже 40-й серии.

В ближайшие четыре года модельный ряд Volvo будет полностью обновлен. Крупные модели концерна на платформе SPA, типа S90/V90 или XC90, дополнятся менее габаритными моделями на архитектуре CMA.

Не исключено, что речь идет о кроссовере XC40 и хэтчбеке V40, премьера которых на мировом авторынке ожидается в 2017 году.