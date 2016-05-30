Катания, Италия, 30 мая, 2016, 12:09 — ИА Регнум. А итальянской Катании закончился розыгрыш европейского Кубка чемпионов по пляжному футболу. Российские клубы выступили на нём неудачно. Победитель двух последних розыгрышей санкт-петербургский «Кристалл» на этот раз вылетел уже на стадии 1/8, проиграв соотечественникам из «Крыльев Советов». Самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив» проиграли в четвертьфиналах. «Локомотив» уступил один мяч будущему победителю, BSC «Viareggio». До этого в групповом турнире этому же клубу уступили один мяч и «Крыльев Советов». На этом успехи российских клубов и заканчиваются, если не считать победы «Локомотива» над «Крыльями» в борьбе за места с 5-го по 8-е. Проиграв затем последние матчи, россияне в итоге заняли 6-е и 8-е места.

Mikhail Shapaev Пляжный футбол

Победил в этом году итальянский BSC «Viareggio».