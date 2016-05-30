Вашингтон, 30 мая, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Несмотря на то, что выдвижение миллиардера Дональда Трампа на пост главы США с самого начала считалось шуткой, он тем не менее смог добиться определенных успехов, почти став основным кандидатом на ноябрьских президентских выборах от Республиканской партии. Такое развитие событий считалось невозможным, однако таковым оно казалось потому, что многие упускают из вида ряд причин, благодаря которым Трампу и сопутствовал успех, пишет Роберт Мэрри в статье для National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Американская политика обладает одной чертой, отмечает автор, согласно которой определенные события кажутся в ней абсолютно невозможными, пока они не воплотятся в жизнь, после чего все смотрят на них как на вполне закономерный процесс. Так было в случае с президентами США Авраамом Линкольном, Рональдом Рейганом и Бараком Обамой, однако когда они садились в кресло президента, произошедшее стало восприниматься как норма.

Сейчас эта ситуация повторяется с возможным претендентом на пост главы Белого дома от Республиканской партии США Дональдом Трампом. Когда он выдвинул свою кандидатуру, все считали, что это шутка. Когда же он стал лидером опросов общественного мнения, все говорили, что его ждет крах после начала собственно голосования. Когда же он стал побеждать и на праймериз, его сторонники убеждали себя, что успех Трампа не продлится долго.

После того как он не перестал выигрывать, Республиканская партия стала строить планы, как можно было бы обойти его с помощью манипуляций на партийных съездах. И вот он занимает позицию, ранее представляющуюся для него недостижимой, и теперь есть вероятность, что он станет президентом США.

По мнению автора, существует пять таких причин, благодаря которым Трамп смог зайти так далеко в гонке за кресло главы Белого дома.

Во-первых, рост популярности Трампа у граждан США связан с усталостью избирателей от политической корректности. Она настолько укоренилась в культуре американского государства, что многие просто не воспринимают той ярости, которую она вызывает в людях, не привыкших скрывать свое отношение к происходящему за общими словами.

По мнению большинства, политическая корректность уничтожила свободу слова и мысли, что не может не вызывать у граждан страны определенного беспокойства. И только с приходом Трампа стало понятно, насколько устали простые жители страны от этого культурного феномена, в рамках которого целый ряд прежде нормальных тем был назван недопустимыми для нормального общества.

Теперь, если кто-то считает, что нужно укрепить границы США, перекрыть поток исламских мигрантов на Запад, он или она рискуют получить ярлык расиста или ксенофоба. Если кто-то разделяет традиционный взгляд на семью, который одно поколение назад считался абсолютной нормой большинством граждан США, сегодня его назовут экстремистом или мракобесом.

Трамп выступил против всего этого, и решимости бороться до конца ему было не занимать. До него ни один политик на это не отважился, а граждане США как раз и ждали кого-то, кто сможет артикулировать их разочарование относительно фанатизма апологетов политической корректности.

Во-вторых, еще одной струной, которую задел в сознании граждан США Трамп, стал вопрос иммиграции, которого — как и в случае с политической корректностью — как огня боится большая часть политиков страны.

В-третьих, не нужно забывать об упадке среднего класса, численность представителей которого, по данным исследовательского центра Pew Research Center, сократилась до менее чем половины всего населения США, тогда как в конце 1960-х они составляли 61% всех граждан страны.

Одним из большого числа факторов, которые способствуют снижению их численности, является деиндустриализация страны, большая часть промышленных мощностей которой была вывезена за рубеж. Прежде можно было иметь неплохой достаток и без высшего образования, однако сейчас прежний рабочий класс США является в стране лишним. И представители этого класса, который раньше считался фундаментом американского общества и двигателем экономического роста и прогресса США, чувствуют, что они не нужны государству, которое с большой готовностью помогает бедным и завозит мигрантов, которые еще больше сбивают оплату труда американских тружеников.

С ними об их бедствии мало кто говорил до Трампа, который решением проблемы видит введение изоляционистских тарифов. Неизвестно, будут ли его меры работать, но тех, кто остался на обочине деиндустриализации, это мало беспокоит.

В-четвертых, автор связывает рост популярности Трампа с большим числом националистов в США, понимая под ними сторонников национального государства. Они устали от глобализма, будь то для поддержания величия США — как в случае с Джорджем Бушем — младшим — или в «гуманитарных» целях — как в случае с Хиллари Клинтон. Глобалисты широко распространены в СМИ, научной среде, корпорациях и во многих других ключевых сферах США. С появлением Трампа у американского избирателя-националиста появляется возможность выразить свое неприятие глобалистской повестки дня.

И наконец, одной из причин успеха скандального кандидата является то, что американское общество уже сильно не то, что прежде. На протяжении десятилетий осуществлялось разрушение традиционных ценностей и морали в отношении половых отношений, употребления наркотических средств, повседневной речи, брака, этики и многого другого. Именно благодаря в том числе такому уничтожению культуры среднего класса США, который обладал определенными ценностями и стандартами поведения, Трамп и смог зайти так далеко в президентской гонке.