Москва, 30 мая, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Директор «Росатома» по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов Олег Крюков заявил, что госкорпорация вынуждена временно приостановить ввоз отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), поступающего с АЭС Украины. Несмотря на то, что контракт продолжает действовать и «Росатом» от него не отказывается, ввоз приостанавливается из-за неплатежей украинской стороны. Об этом Крюков сообщил на брифинге в ходе VIII Международного форума «Атомэкспо-2016».

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В рамках форума Крюков заявил, что Киев не оплачивает вовремя работу, выполняемую российской госкорпорацией, поэтому «первый рейс отложен». «С Украиной есть проблемы с платежами», — пояснил Крюков.

Крюков отметил, что Москва не планирует разрывать контракт, но Украина может отказаться от его реализации. «Мы намерены продолжать контракты с Украиной, но вы знаете, они планируют заниматься этой проблемой самостоятельно», — отметил он.

«Атомэкспо-2016» открылся в Москве сегодня, 30 мая, в ВК «Гостиный Двор» и продлится три дня. Форум проводится с целью укрепления международного сотрудничества России с рядом стран в области атомной энергетики.