Стамбул, Турция, 30 мая, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге, посвященном завоеванию турками Стамбула (Константинополя) в 1453 году, заявил, что Турции мстят за это недруги, сообщает агентство Anadolu.

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«Недруги Турции хотят отомстить нам за завоевание Стамбула», — сказал Эрдоган. Он подчеркнула, что турки, завоевав город, разместились в Анатолии и Фракии и не собираются уходить с этих земель.

Глава государства отметил, что турки дали «достойный ответ» недругам еще век назад. Он выразил уверенность, что к 100-й годовщине создания Турецкой Республики, которая будет отмечаться в 2023 году, страна войдет в десятку самых развитых экономик мира.

Напомним, в 1453 году турецкий султан Мехмед II захватил Константинополь и провозгласил его столицей Османской империи.