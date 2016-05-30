Москва, 30 мая, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Решение председателя правительства РФ о продлении и расширении контрсанкций является правильным, и его следует поддерживать. Более того, если обратиться к опыту санкций, которые вводили США и их западные партнеры, то легко обнаружить, что такие санкции длились годами и десятилетиями. Санкции в отношении России введены США и западными странами надолго — на годы, а может, и десятилетия, заявил профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Ницевич, комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу премьер-министра России о продлении санкций.

Dave L Контрсанкции

«Понятно, что лидеры США и их стран — партнеров по российским санкциям обманывают своих избирателей, бизнес и население собственных стран в том, что якобы это мера вынужденная и кратковременная. Делается это для того, чтобы снизить накал негативных эмоций и действий собственных избирателей. Однако, на всех так называемых обсуждениях лидеры стран, вводящих/продлевающих санкции в отношении России, единодушны в необходимости продлить санкции. Это говорит как раз о том, что санкции сохранятся и будут продлеваться, — отметил эксперт. — В этой связи России необходимо просто ввести конртсанкции без срока ограничения и по каналам СМИ и иным довести до населения западных стран, что контрсанкции введены как 1) ответная мера, причем абсолютно как партнерская и 2) до снятия санкций с России».

«Нужно подчеркнуть, что все те представители западных стран, которые побывали в Крыму, имеют однозначное представление о том, что выбор жители Крыма сделали осознанно и со свободным волеизъявлением. На самом деле, вопрос о Крыме не стоит (никто не оспаривает законность вхождения Крыма в состав России), и даже не стоит вопрос о ДНР и ЛНР (позиция России абсолютно прозрачная, и Россия считает эти новообразования составной частью Украины). Уже явно и четко просматривается нежелание Запада иметь партнерские отношения с Россией. А открытие объектов ПВО (системы легко приспосабливаются и для наступательных вооружений) в Румынии и планируемые в Польше явно говорят и о враждебной позиции западных стран, под нажимом США, по отношению к России», — пояснил Ницевич.

«Сложившаяся ситуация для России требует решения нескольких проблем: введения бессрочных контрсанкций; адекватные военные меры на враждебные действия западных стран; решение проблем с импортозамещением, повышение требований к главам регионов и районных муниципалитетов по производству товаров из перечня запрещенных; создание привлекательных условий для инвестирования в Россию, особенно для стран Запада, участвующих в санкциях, и создание выгодных условий для инвестиций для стран — партнеров России», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по продлению ответных санкций, наложенных на страны Запада, до конца 2017 года. Медведев подчеркнул, что те, кто занимается сельскохозяйственным бизнесом, «получат более длительный, дальний горизонт планирования инвестиций, о чем неоднократно просили аграрные компании».