Таллин, 30 мая, 2016, 10:55 — ИА Регнум. 28 мая на мысе Кыуэ (северная Эстония) свой 50-летний юбилей отмечал известный эстонский предприниматель Олег Осиновский, на мероприятии в качестве ведущей выступала Ксения Собчак, а концерт давала группа «Ленинград». Об этом сегодня, 30 мая, сообщил эстонский портал limon.postimees.ee, опубликовав многочисленные фото и видео от гостей закрытого мероприятия.

Антон Белицкий Сергей Шнуров

На одном из видео, опубликованном в Instagram Ксении Собчак, юбиляр поет на сцене вместе с солистами группы песню «Москва, почем твои колокола?». 29 мая группа «Ленинград» дала обычный концерт для публики в Таллине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Олег Осиновский был уличен в даче взятки руководителю ГАО «Латвийская железная дорога» Угису Магонису для получения выгодного контракта. В Эстонии он обвиняется в сомнительных сделках, нанесших материальный урон ГАО «Эстонская железная дорога». В частности, предоставлении госпредприятию некачественных шпал с Украины.

Осиновский, возглавляя железнодорожную фирму Spacecom, заработал свой капитал на обслуживании российского транзита через территорию Эстонии. При этом сам миллионер публично обвиняет муниципальные власти Латвии в принятии «пророссийских решений», которые «наносят урон экономике Евросоюза», в частности, его фирме. Сын Осиновского Евгений возглавляет входящую в правящую коалицию Эстонии Социал-демократическую партию.

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