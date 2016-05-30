Москва, 30 мая, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Сегодня, в сравнении со временами позднего СССР, 60% жители России не хотят открывать свое дело и не желают становиться бизнесменами (с 49% в 1991 г.). Напротив, выражают такое стремление 34% (25 лет назад — 29%), в молодежной среде готовы к этому 60%, среди людей пенсионного возраста — 6%. Доля затруднившихся с ответом заметно сократилась (с 20% до 3%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из м/ф «Три толстяка». реж. Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг. 1963. СССР Три бизнесмена

При этом среди потенциальных бизнесменов (желающих открыть свое дело) уже предпринимают для этого какие-то действия только 17% (что, однако, больше, чем в 1991 г. — 8%), еще 33% обещают начать работу над этим в ближайшее время. Наиболее интересными сферами им кажутся розничная торговля (24%, ранее — 14%), общественное питание, транспорт и бытовое обслуживание (17%).

За 25 лет вдвое вырос уровень оптимизма относительно успеха бизнес-карьеры — 71% потенциальных предпринимателей (планирующих начать свое дело и уже предпринимающих для этого какие-то действия) надеется, что задуманное им удастся (ранее так говорили только 35%).

Жители России, не желающие открыть свое дело, и те, кто пока для этого ничего не делает, объясняют это неимением необходимых материальных средств (37%), плохим здоровьем и старостью (30%), отсутствием интереса к бизнесу (20%) и др.

Среди всех опрошенных наиболее распространено мнение, что для удачи в бизнесе прежде всего нужны деньги (34%). 27% отмечают значимость личных качеств, 23% — связей и знакомств. При этом уже действующие бизнесмены говорят, что предпринимателю для успеха нужны в первую очередь не деньги (12%), а личные качества (45%) и полезные знакомства (27%).

Опрос проведен 14−15 мая 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные формализованные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.