Москва, 30 мая, 2016, 09:53 — ИА Регнум. На Калининской линии Московского метрополитена сегодня, 30 мая, произошёл сбой. Причина остановки проездов — инцидент с одним из пассажиров метро. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Вагон метро

«8:12. Калининская линия. Нет движения поездов из центра от станции «Площадь Ильича» до станции «Шоссе Энтузиастов» из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом движение от станции «Новокосино» в центр осуществляется штатно. В 8:27 движение из центра от станции «Площадь Ильича» до станции «Шоссе Энтузиастов» было полностью восстановлено благодаря слаженной работе специалистов Московского метрополитена.

Инцидент произошёл с одним из пассажиров метро: мужчина, которому внезапно стало плохо, упал на рельсы, передаёт телеканал «360». Его состояние уточняется, пока не известно, насколько серьёзно он пострадал при падении.