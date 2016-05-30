Пекин, 30 мая, 2016, 07:37 — ИА Регнум. В целях поддержания уровня ликвидности на межбанковском рынке Народный банк Китая провел операции РЕПО на сумму 65 млрд юаней ($9,88 млрд).

жэньминьби Китайский юань

Финансовые операции проведены на срок 7 дней, их доходность составит 2,25%. В период с 26 по 27 мая Народный банк КНР дополнительно влил в экономику страны 170 млрд юаней ($25,84 млрд). Согласно заявлению, опубликованному на сайте главного финансового регулятора Китая, принятые меры направлены на поддержание курса юаня, пишет «Синьхуа».

Операция РЕПО — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 30 мая центральный паритетный курс юаня к доллару США снизился до отметки 6,5784. В последний раз подобный курс был зафиксирован более 5 лет назад — в феврале 2011 г.