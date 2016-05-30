Пекин, 30 мая, 2016, 07:01 — ИА Регнум. Государственный комитет по развитию и реформам опубликовал отчет, согласно которому до 2020 г. более 4,7 трлн юаней ($725 млрд) будет потрачено на развитие транспортной инфраструктуры Китая. По мнению властей, это развитие транспортной доступности позволит побороть бедность в удаленных районах страны.

Железные дороги КНР

Власти Китая планируют завершить строительство 300 крупных транспортных проектов, среди которых отмечены новые аэропорты, железнодорожные линии и автомобильные магистрали, пишет «Сина синьвэнь».

Как сообщили в комитете, развитие транспорта позволит жителям удаленных районов активнее взаимодействовать с жителями крупных городов.

«Прежде всего, речь идет об увеличении торгового оборота между горожанами и жителями деревень. В некоторых провинциях более 15% населения проживают за чертой бедности. Развитие транспортной инфраструктуры приведет к созданию сотен тысяч новых рабочих мест», — отметили в комитете.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 30 мая стало известно о планах властей Синьцзян-Уйгурского автономного района переселить более 26 тыс. сельских жителей в города. Переселение граждан является добровольным и осуществляется в рамках государственной борьбы с бедностью.