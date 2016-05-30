Пекин, 30 мая, 2016, 05:04 — ИА Регнум. Ряд китайских СМИ опубликовал новость об обнаруженной карте 1899 г., согласно которой спорные территории в Южно-Китайском море никогда не принадлежали Филиппинам. Исторический документ подтверждает права Китая на острова Наньша и Хуанянь.

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Карта Южно-Китайского моря, составленная европейским географом Мартином Миллером в 1899 г., демонстрирует государственные границы Филиппин. Согласно историческому документу, ни один из спорных островов никогда не принадлежал Филиппинам. В связи с этим позиция Пекина по вопросу одностороннего арбитража Филиппин по вопросам спорных островов в Южно-Китайском море в полной мере правомерна, пишет «Чжунго синьвэнь».

Карта была приобретена американцем китайского происхождения в 2015 г. Как сообщил владелец карты Цзэн Инцзин, отмеченные на карте границы Филиппин не включают в себя спорные острова.

В 2013 г. Манила в одностороннем порядке инициировала арбитраж против КНР. Пекин отказался участвовать в процессе, ссылаясь на неправомерность инициирования судебного дела в одностороннем порядке. По мнению китайских властей, обращение Филиппин в Постоянную палату третейского суда в Гааге является нарушением международного права.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце мая китайские исследователи представили журналистам очередное историческое доказательство принадлежности КНР спорных островов в Южно-Китайском море. В руках ученых оказалась рукописная книга времен правления династии Мин, с помощью которой китайские рыбаки осуществляли навигацию в течение нескольких веков.