Донецк, 29 мая, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Ежедневные обстрелы украинских военных жилых кварталов прифронтовых населенных пунктов Донецкой Народной Республики набирают интенсивность. Так, за прошедшие вечер и ночь противник выпустил по более 200 мин. В зоне обстрела оказались северные окраины Донецка, Ясиноватая и Докучаевск. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миномётный обстрел ДНР

«С 19:00 до 01:10 украинская сторона вела обстрелы территории аэропорта, сел Спартак, Жабичево и Веселое, ясиноватского блокпоста и Докучаевска. В общей сложности с позиций противника было выпущено 140 мин калибра 120 мм и 64 мины калибра 82 мм», — сообщил представитель минобороны ДНР.

Огонь военнослужащими ВСУ велся с позиций, расположенных в оккупированных населенных пунктах республики, таких как: Опытное, Пески, Новотроицкое и Авдеевка. Кроме минометов по жилым массивам огонь вели и танковые орудия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 28 мая массированному обстрелу подвергся Куйбышевский район Донецка. Было разрушено несколько многоквартирных домов и частных домов, детский сад, здание бывшей типографии и база МЧС. Кроме того, ранение получил один из местных жителей. Под огнем минометов и гаубиц оказался и расположенный к югу от Донецка Докучаевск. В результате прямого попадания мины в городе загорелся один из производственных комбинатов.