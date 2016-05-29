Чебоксары, 29 мая, 2016, 11:02 — ИА Регнум. В Чувашии приняли прогнозный план приватизации на 2017 год. В него включены два государственных унитарных предприятия, пакеты акций хозяйственных обществ, земельные участки и объекты недвижимости. Ожидается, что доход от приватизации составит не менее 50 млн рублей. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM

Ранее глава Госкомимущества Чувашии Наталья Тимофеева подчёркивала, что в план приватизации включены предприятия и пакеты акций хозяйственных обществ, «не обеспечивающие выполнение государственных функций и полномочий республики». Предполагается, что их приватизация позволит привлечь «внебюджетные инвестиции на развитие организаций и повысить эффективность их деятельности».

В ведомстве также отмечают, что перечень приватизируемого имущества может дополняться «с учетом результатов работы по оптимизации структуры государственной собственности Чувашии». Кроме того, «в целях создания условий для привлечения инвестиций, а также формирования дополнительных доходов республиканского бюджета могут быть приняты отдельные решения о приватизации пакетов акций, имеющих высокую инвестиционную привлекательность».

В 2017 году в прогнозный план приватизации включены два государственных унитарных предприятия, оба — на IV квартал. Это «Чувашгаз» (Министрой Чувашии), стоимость основных средств которого оценивается в 238,66 млн рублей, среднесписочная численность работников — 17. Ещё одно приватизируемое предприятие — «Чувашский рес­публиканский коллектор учебно-нагляд­ных посо­бий» (Минобразования Чувашии), стоимость основных средств оценена в 3,8 млн рублей. Здесь трудятся 35 человек.

Также в 2017 году республика выставит на продажу 38,13% акций (или более 1,3 млн штук) АКБ «Чувашкредитпромбанк» и долю в размере 22,73% в уставном капитале общества ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары». Напомним, что ранее Чувашия уже выставляла на продажу пакеты акций обоих предприятий, однако продать их не удалось.

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Помимо этого, в плане приватизации — земельные участки в Чебоксарах (с расположенными на нем складскими помещениями), Шумерле (площадка для заправки газом), Новочебоксарске (теплица), Янтиково (административное здание ветлаборатории).

По данным Госкомимущества, в I квартале 2016 года состоялись торги по продаже пакета акций санатория «Чувашиякурорт» в размере 50% от уставного капитала общества по цене 114 млн рублей. Также направлено предложение участникам санатория «Волжские зори» и самому обществу о приобретении по преимущественному праву доли в размере 45,78% от уставного капитала. Поступление средств в республиканский бюджет от приватизации государственного имущества за I квартал текущего года составило 25,1 млн рублей, в том числе от продажи акций — 22,6 млн рублей (задаток от продажи акций «Чувашиякурорт»), иного имущества — 2,5 млн рублей. Поступление средств от продажи земельных участков, занятых приватизированными объектами, составило 0,2 млн рублей.

Отметим, что на 2016 год в прогнозный план приватизации были включены ГУП «Фильтр» (стоимость основных средств 270 тыс. рублей), ГУП «Чувашское книжное издательство» (стоимость основных средств 3,3 млн рублей), АО «Плодопитомник «Батыревский» и ОАО «Цивильский ветеринарно-санитарный утилизационный завод» (75% акций минус одна акция), ОАО «Чувашский бройлер» (49% акций), ОАО «Чувашметалл» (20% акций), ОАО «Чувашавтодор» (100% акций), ОАО «Волжская инвестиционная компания» (49,32% акций), АО «Головной проектно-изыскательский институт «Чувашгражданпроект» (100% акций), ОАО «Санаторий «Чувашиякурорт» (50% акций), ООО «Санаторий «Волжские зори» (доля в уставном капитале в размере 45,78%). При этом ряд объектов ранее уже выставлялись на продажу.

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Согласно данным ведомства, в 2015 году из 23 объектов, включённых в программу приватизации, приватизировано 15. От продажи госимущества получено 84 млн рублей доходов. В частности, было реализовано 100% акций ОАО «Племенная птицефабрика «Урмарская» (цена сделки 32,18 млн рублей, покупатель ООО «Инвестстрой») и 29,35% акций ОАО «Торговый комплекс «Николаевский» (цена сделки 9,76 млн рублей, покупатель ООО «Элитная спецодежда»).

По данным Госкомимущества на начало 2016 года, Чувашия являлась собственником имущества 11 государственных унитарных предприятий, участником двух обществ с ограниченной ответственностью, акционером 23 акционерных обществ, в отношении двух акционерных обществ использует специальное право на участие в управлении («золотая акция»).