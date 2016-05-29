Вашингтон, 29 мая, 2016, 04:25 — ИА Регнум. Вашингтон собирается одним оружием сдерживать сразу и Россию, и Китай. О создании такого типа оружия задумались в Пентагоне. Как пишет The Wall Street Journal, это позволит защитить прибалтийские страны от РФ и поддержит союзников против КНР.

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Предположительно, новым типом оружия, как пишет издание, может стать рельсовая пушка, которая не требует ни пороха, ни взрывчатки, питается от электрорельсов, которые ускоряют заряд до сверхвысокой скорости. По мнению американских военных советников, такое оружие можно будет использовать в целях защиты Прибалтики от России, а также для того, чтобы оказать военную поддержку союзников в Южно-Китайском море в борьбе против Китая.

Как заявил военный эксперт из Center for a New American Security Элбридж Колби, он сильно обеспокоен тем, что Соединенные Штаты сегодня теряют свое «традиционное превосходство».

Дело в том, что, по мнению большинства американских военных аналитиков, в настоящее время США нужны новые военные достижения. Издание отмечает, что на фоне такой «необходимости» Россия создает ракеты типа «земля-воздух» большого радиуса действия, а также новейшие технологии радиоэлектронной борьбы, позволяющие ликвидировать любые объекты вблизи своих границ.

Ранее ИА REGNUM писало о том, что заместитель главы МИД России Сергей Рябков во время парламентских слушаний в Совфеде на тему «Проблемы соблюдения международных соглашений в области разоружения и перспективы развития международного сотрудничества в этой сфере» заявил, что сегодня власти США делают все для того, чтобы ослабить международный режим запрета биологического оружия.