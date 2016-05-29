Вашингтон, 29 мая, 2016, 03:30 — ИА Регнум. Экипаж Международной космической станции совместно со специалистами NASA на Земле успешно развернул надувной мобильный модуль BEAM. Он предназначен для размещения на МКС в экспериментальных целях. Об этом говорится на сайте NASA.

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Известно также, что работы по полной герметизации модуля уже завершены. Их выполняла команда американского космического агентства и Bigelow Aerospace, которые работали с астронавтом NASA Джеффри Уильямсом. Так, модель будет присоединен к борту МКС в тестовом режиме, который рассчитан на два года.

Уже на следующей неделе специалисты проведут проверку модуля на отсутствие протечек. Спустя две недели после проверки в модуль должен будет зайти Уильямс. Отметим, что это раньше, чем планировалось. Первоначально рассчитывали, что экипаж выйдет в раздвижной модуль только 2 июня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 26 мая на МКС планируется развернуть надувной модуль BEAM. Обитаемый объём BEAM будет составлять 16 кубических метров. На момент начала работ в четверг, 26 мая, вся надувная техника уже была подключена к сути.