Катания, Италия, 29 мая, 2016, 01:27 — ИА Регнум. Чемпион России санкт-петербургский «Кристалл» уже не борется ни за какое место, но два других российских клуба ещё могут рассчитывать на 5-е и 7-е места. Кроме их матча прошли и полуфиналы. Вот их результаты.

pfkloko.ru Матч ПФК «Локомотив» — ПФК «Крылья Советов»

BSC «Viareggio» (Италия) — SC «Braga» (Португалия) 3:3 пен. 5:4

(Италия) — SC «Braga» (Португалия) пен. 5:4 BS «Catania» (Италия) — «Артур Мьюзик» (Украина) 3:4

за 5−8 места

«Локомотив» (Россия) — «Крылья Советов» (Россия) 6:3

В финале сыграют итальянцы из BSC «Viareggio» и «Артур Мьюзик» из Украины.

«Крылья Советов» в борьбе за 7-е место сыграет с итальянским ASD «Terracina», а «Локомотив» в борьбе за 5-е место сыграет с швейцарским BSC «Chargers Baselland»