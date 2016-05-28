Монако, 29 мая, 2016, 00:38 — ИА Регнум. Несмотря на то, что болид российского пилоты «Формулы-1» Даниила Квята не прошел техническую проверку после квалификации Гран-при Монако, стюарды решили не наказывать спортсмена. Об этом стало известно из издания Morosport в минувшую субботу, 28 мая.

Alberto Gonzalez Rovira Даниил Квят на болиде

Болид, как доказала команда «Торо Россо», за которую выступал Квят, был поврежден в результате наезда на поребрик. В результате этого время российского пилота было медленнее, чем во втором сегменте квалификации. Так, из-за столкновения с преградой и повреждения днища автомобиля пилот не получил никакой выгоды.

Напомним, что ранее результат Даниила Квята по итогам Гран-при Монако мог быть аннулирован. Дело в том, что после квалификации болид российского пилота не прошел техническую проверку на гибкость днища. Как заявил технический делегат Международной автомобильной федерации (FIA) Джо Бауэр, испытание днища было проведено в передней части машины:

«При приложении вертикальной нагрузки в 4 000 Ньютон перемещение превысило 5 мм. Это не соответствует требованиям технического регламента. Данная информация передана судейской коллегии для принятия решения».

Однако судья выслушал аргументы представителей команды «Торо Россо» и решил не наказывать пилота. Стюарды заявили, что не будут наказывать пилота и команду в конкретном случае, но если подобный случай повторится в будущем, то решение может оказаться уже совершенно иным.

Ранее ИА REGNUM писало, что пилот Даниэль Риккьярдо из команды Red Bull победил в квалификации Гран-при Монако. Риккъярдо обогнал двух пилотов команды Mercedes Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона. Что касается Квята, то он показал девятое время, однако из-за штрафа Кими Райконенароссиянин будет стартовать восьмым.