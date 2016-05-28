Париж, 28 мая, 2016, 19:27 — ИА Регнум. В Париже от удара молнии пострадали 10 детей и один взрослый. Как передает ВВС, инцидент произошел в парке Монсо на северо-западе города.

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По предварительным данным, шестеро несовершеннолетних были экстренно доставлены в местную больницу — все они находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что во время разгула стихии пострадавшие спрятались от грозы под деревом.

При этом, по данным французских СМИ, местные жители были осведомлены о надвигающейся непогоде.