В Париже от удара молнии пострадали 11 человек
Париж, 28 мая, 2016, 19:27 — ИА Регнум. В Париже от удара молнии пострадали 10 детей и один взрослый. Как передает ВВС, инцидент произошел в парке Монсо на северо-западе города.
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Молния
По предварительным данным, шестеро несовершеннолетних были экстренно доставлены в местную больницу — все они находятся в тяжелом состоянии.
Отмечается, что во время разгула стихии пострадавшие спрятались от грозы под деревом.
При этом, по данным французских СМИ, местные жители были осведомлены о надвигающейся непогоде.