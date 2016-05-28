Донецк, 28 мая, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Власти Донецкой народной республики не планируют вести прямой диалог с украинской военнослужащей Надеждой Савченко в вопросе обмена пленными. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко.

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«Для чего она заявляет об обмене пленными? Вести диалог с нами? Я не хочу вести с ней диалог, — сказал он. — Это обычная военнопленная».

При этом Захарченко добавил, что власти Украины могут намеренно отправить Савченко в Донбасс, чтобы избавиться от нее.

«Вот то, что ей сюда ехать не стоит, это правда, потому что для Киева мертвая Савченко лучше, чем живая, — сказал он. — Любую ее попытку приехать в Донбасс Украина использует, чтобы ее убить… Естественно, в этом обвинят нас».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская диверсантка Надежда Савченко, осуждённая в России на 22 года колонии, прибыла в Киев из России после помилования президентом Владимиром Путиным. В России Савченко осудили за преступления, которые она совершила в 2014 году.

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