Ла-Пас, 28 мая, 2016, 16:19 — ИА Регнум. В Боливии началась дискуссия о созыве нового референдума о возможности переизбрания Эво Моралеса президентом страны. Его инициаторы — представители крестьянских, женских организаций, члены правящей партии «Движение к социализму» утверждают, что поражение Моралеса на прошедшем в феврале референдуме было вызвано потоком клеветы в его адрес, сообщает ABI.

Joel Alvarez (Joels86) Эво Моралес

Федерация крестьянок в провинции Кочабамба начала сбор подписей за проведение нового референдума. Производители коки созвали съезд с 18 по 20 июля, чтобы обсудить этот вопрос. Как заявил в интервью Prensa Latina политолог и бывший министр Уго Молдис/ конституционно не существует никаких препятствий для проведения нового референдума по тому же вопросу, что и предыдущий.

Напомним, что 21 февраля в Боливии состоялся референдум, в ходе которого должно было определится, сможет ли Эво Моралес баллотироваться на президентский пост еще на один срок. По итогам голосования против отмены ограничения на количество президентских сроков высказалось около 63% избирателей.

Накануне референдума руководство Боливии неоднократно заявляло. что это голосование по вопросу о внесении поправок в Конституцию страны, позволяющее избирать Эво Моралеса президентом на четвертый срок, имеет не только узко национальное значение. Победа Эво Моралеса должна была стать подтверждением того, что социалистический путь для Латинской Америки, после поражения социалистов в Аргентине и Венесуэле, открыт и перспективен. На самом деле, никто не может запретить идти на президентские выборы кандидату от правящей партии. преемнику Эво Моралеса. И вполне возможно, что эти выборы он выиграет, писало ранее ИА REGNUM.