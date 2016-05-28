Милан, Италия, 28 мая, 2016, 14:42 — ИА Регнум. В Милане на площади замка Сфорца прошел финальный матч уличного футбола программы «Футбол для дружбы». Как заявил на церемонии открытия легенда мирового футбола Франц Беккенбауэр, специальная награда проекта — кубок «Девяти ценностей» — получил один из мировых профессиональных футбольных клубов «Бавария», сообщает корречпондент ИА REGNUM.Кубок «Девяти ценностей» ежегодно вручается лучшему футбольному клубу за наибольшую приверженность ценностям программы «Футбол для дружбы», среди которых: дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. В этом году обладатель специальной награды был выбран по итогам голосования. Сам кубок представляет собой фигуру юного футболиста, держащего в руках земной шар в виде футбольного мяча.

pixabay.com Флаг ФК «Бавария»

Напомним, 27−28 мая в Милане проходит четвертый форум «Футбол для дружбы», который организован в рамках реализации детской социальной программы «Газпром-детям». Первый форум прошел в 2013 году в Лондоне, второй — в 2014 году в Лиссабоне, третий — в 2015 году в Берлине. В этом году в программе участвовали команды из 32 стран.

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