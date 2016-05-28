Милан, Италия, 28 мая, 2016, 14:13 — ИА Регнум. 27 — 28 мая в Милане состоялись матчи в рамках 4-го международного футбольного форума «Футбол для дружбы». Словенские футболисты стали победителями финала турнира, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего в форуме принимало участие 32 страны. В каждой команде играет по 5 игроков в возрасте от 12 до 14 лет. Как сообщили организаторы, с начала реализации проекта список стран-участниц вырос в четыре раза. Россию педставляла команда академии петербургского «Зенита», которая заняла на турнире третье место. В финал вышел словенский «Марибор» и венгерский «Дебрецен».

Напомним, в рамках программы «Футбол для дружбы», реализованной ПАО «Газпром», юные футболисты посетят стадион «Джузеппе Меацца», известный также как «Сан-Сиро», где будет проходить Финал Лиги Чемпионов УЕФА.