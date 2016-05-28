Париж, 28 мая, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Транспортный коллапс на железнодорожной ветке сообщением Париж — Бордо был вызван сбоем компьютерной системы на одной из развязок линии, в результате чего автоматическая система регуляции движения составов вышла из строя. Более 7 000 пассажиров вынуждены были провести ночь в поездах или на станциях, в ожидании их прибытия, сообщает французский новостной канал BFM TV.

pixabay.com Нет движения

Сбой в системе управления произошел около 18:00 27 мая по местному времени. После чего находящиеся на перегоне Париж — Бордо поезда оказались заблокированными и не смогли продолжить свой путь.

По словам главы государственной Национальной компании французских железных дорог (SNCF) Филиппа Mouly, подобная ситуация на национальной железной дороге случилась впервые.

В настоящее время движение на участке пути удалось возобновить, однако к нормальному режиму работы в SNCF планируют вернуться не раньше вечера субботы, 28 мая. К настоящему времени 3 скорых поезда были отменены. Компания предложила пассажирам, уже купившим билеты на ближайшие поезда, перенести свою поездку или сдать билеты.

Администрация SNCF обещает вернуть пассажирам от 20 до 100% стоимости билетов, в зависимости от длительности задержки состава.