Бишкек, 28 мая, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Сильные дожди в Баткенской области Киргизии стали причиной схода селя. Мощный грязевый поток снес с проезжей части автомобиль, в кабине которого находилось шесть человек. В живых остался лишь один пассажир, сообщает сегодня, 28 мая, агентство «24.kg» со ссылкой на региональное отделение пресс-служба МЧС.

DanHobley Сход селя

Оказать помощь пострадавшим в перевернутом автомобиле пытались сначала местные жители, вскоре к ним присоединились сотрудники МЧС. Однако в салоне автомобиля живым оказался лишь один мальчик, тела остальных были доставлены в морг. В ближайшие часы туда прибудут родственники для опознания.

В результате прошедших ливней часть домов в районе оказалась подтоплена.

В Кадамджайском районе Баткенской области ожидают премьер-министра Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Глава правительства уже вылетел в район ЧП с целью лично ознакомиться с ситуацией и проконтролировать работы по ликвидации последствий ливней.

Свои соболезнования семьям погибших уже выразил президент страны Алмазбек Атамбаев.