Донецк, 28 мая, 2016, 11:10 — ИА Регнум. В результате ночного обстрела украинскими силовиками Куйбышевского района Донецка пострадали два многоквартирных дома, один мирный житель ранен. На место происшествия с инспекцией прибыли представители министерства обороны ДНР и Совместного центра координации и контроля за режимом прекращения огня (СЦКК). Оповещенные об инциденте представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к месту обстрела пока не прибыли. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает «Донецкое агентство новостей».

ИА REGNUM Прикрытие

В результате ночного минометного обстрела пострадало несколько жилых домов, в том числе два многоквартирных дома по улице Туманяна. Повреждения получили также четыре частных домовладения. По словам хозяев одной из квартир пострадавшего дома, во время обстрела в помещении находились двое маленьких детей. Взрывами в помещении практически полностью разрушен потолок, жильцы чудом выжили.

Во время обстрела ВСУ был ранен мужчина. «По улице Воховская, 2, ранен один мужчина, ранение легкое», — сообщает глава администрации Куйбышевского района Иван Приходько. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь, от госпитализации пострадавший отказался.

По словам чиновника, кроме жилых зданий в районе обстрела была повреждена база МЧС.

Сотрудники минобороны республики вместе с представителями СЦКК продолжают осмотр района обстрела. По данным минобороны ДНР, уведомление об обстрелах и разрушениях представителями ОБСЕ отправили около 08:00, однако ни один их представитель пока не прибыл к месту происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские силовики вели обстрел прифронтовых территорий ДНР ночью и утром 28 мая. Кроме Куйбышевского района столицы ДНР под огнем ВСУ оказался Докучаевск. По городу было выпущено порядка 100 мин калибром 120 мм, кроме того огонь велся из гаубиц калибром 122 мм. В результате обстрелов повреждены жилые дома, от прямого попадания мины загорелся доломитный комбинат.