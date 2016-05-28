Донецк, 28 мая, 2016, 08:34 — ИА Регнум. Рано утром 28 мая силовики ВСУ начали обстрел расположенного к югу от столицы ДНР Докучаевска. Только за 20 минут по городу было выпущено порядка 40 мин калибра 120 мм. В результате обстрела загорелся доломитный комбинат, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Anastasiya Fedorenko На флюсо-доломитном комбинате Докучаевска

«В 05:20 утра украинская сторона открыла огонь по Докучаевску из минометов калибра 120 мм. В результате прямого попадания мины горит доломитный комбинат», — сообщил собеседник агентства.

Обстрел Докучаевска подразделения ВСУ ведут с позиций, расположенных в районе оккупированного села Новотроицкое. Только в течение двадцати минут по городу было выпущено 38 мин калибра 120 мм, после чего противник перешел к артиллерийскому обстрелу из орудий калибра 122 мм.

Только к 06:00 утра сегодняшнего дня, 28 мая, силовиками ДНР зарегистрировано более 40 выстрелов, после чего обстрел города продолжился. По информации на 08:00 по жилым кварталам города было выпущено около 100 мин калибра 120 мм. Кроме того, при обстреле применялись гаубицы Д-30 калибром 122 мм.

В результате обстрела в Докучаевске повреждены три частных дома на улице Крепкого. Информация о жертвах уточняется.

Ранее сообщалось, что в результате минометного обстрела Куйбышевского района Донецка пострадали пять жилых домов.