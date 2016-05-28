Сан-Диего, США, 28 мая, 2016, 07:49 — ИА Регнум. Масштабные акции протеста прошли накануне и во время выступления кандидата в президенты США от Республиканской партии миллиардера Дональда Трампа в калифорнийском Сан-Диего в пятницу, 27 мая. Полиция приложила максимум усилий к тому, чтобы не допустить столкновений между сторонниками и противниками кандидата, однако избежать беспорядков не удалось. Правоохранителями задержано более десяти человек, сообщает агентство Reuters в субботу, 28 мая.

ellingtoncms.com Полиция в калифорнийском Сан-Диего США

На улицы расположенного в 25 км от мексиканской границы города, около трети населения которого являются выходцами из латиноамериканских стран, вышли более тысячи противников Трампа. Протестующие пели песни, несли плакаты с критикой миграционной политики кандидата от республиканцев.

Полиция пыталась не допустить столкновений между противниками и сторонниками Трампа для чего были отведены специальные зоны для проведения публичных акций одних и других. Тем не менее во время выступления кандидата недовольные его высказываниями бросали бутылки с водой в полицию. А после окончания речи Трампа, когда толпа начала расходиться и различно настроенные демонстранты стали смешиваться между собой на улицах, сторонники и противники Трампа начали обмениваться взаимными оскорблениями, некоторые из протестующих бросали в оппонентов бутылки с водой. Только в течение часа после того как полицейские объявили об окончании мероприятия, стражами порядка было задержано более десятка нарушителей.