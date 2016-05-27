Москва, 28 мая, 2016, 02:21 — ИА Регнум. Сирийские правительственные войска продолжают вытеснять боевиков террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) с занимаемых позиций в районе города Пальмира. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

static.euronews.com Пальмира

Также сообщается, что боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) продолжают провокационную деятельность, направленную на срыв режима перемирия.

В провинции Латакия террористы обстреляли населённые пункты Ард-эль-Вата, Хакур-Тахтани и Хаддада, в провинции Хама — столичный аэродром и населённые пункты Эз-Зака, Хамамияти Эр-Рукейта, в провинции Деръа — восточный район столичного квартала Эль-Маншия. Также боевики предприняли наступление из населённых пунктов Хан-эш-Ших и Хаакия провинции Дамаск, захватив поселок Дейр-Хабия.

В целом, по информации российской стороны, режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии. За сутки было зафиксировано три нарушения в провинции Алеппо.

Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из РСЗО кварталы Эль-Халидия и Аз-Загра города Алеппо, причём последний обстреливался дважды.

В Восточной Гуте и населённом пункте Дарайя провинции Дамаск по согласованию со всеми заинтересованными сторонами «режим тишины» продлен ещё на 48 часов.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» (запрещены в России).