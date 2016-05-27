Москва, 28 мая, 2016, 01:55 — ИА Регнум. Россия не будет обсуждать ни с кем вопрос о возврате Крыма в состав Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя слова украинского президента Петра Порошенко о том, что вслед за Надеждой Савченко Киев вернёт и полуостров.

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«Что касается Крыма, то вопрос, мы считаем, закрыт окончательно. Это историческое решение людей, проживающих в Крыму, и никаких обсуждений по этому поводу ни с кем Россия вести не будет», — приводит слова президента России РИА Новости.

Владимир Путин добавил, что в связи с этим ему на ум приходит поговорка: «Дай Бог вашему теляте нашего волка съесть». «Поэтому давайте лучше не будем к этому возвращаться», — заключил российский президент.

Как передавало ИА REGNUM, 25 мая, в ходе пресс-конференции по случаю возвращения в страну Надежды Савченко, Пётр Порошенко заявил, что Крым и Донбасс вернутся под контроль Киева так же, как на Украину вернулась украинская диверсантка, воевавшая в батальоне «Айдар».

«Как мы вернули Надежду, так мы вернём Донбасс, так мы вернём Крым под украинский суверенитет», — сказал президент Украины.