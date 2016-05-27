Афины , 28 мая, 2016, 00:47 — ИА Регнум. Россия будет вынуждена предпринять ответные меры, чтобы минимизировать угрозу, связанную с размещением элементов ПРО США в Румынии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

Кукрыниксы. В комитете восемнадцати. 1963

«Мы будем вынуждены сейчас соответствующим образом отреагировать, и если вчера ещё те части территории Румынии, которые просто не знали, что такое быть под прицелом, сегодня придётся нам произвести опредёленные действия, которые будут обеспечивать нашу безопасность», — приводит заявление Путина РИА Новости.

Российский президент также отметил, что размещение в рамках развертывания ПРО США в Европе пусковых установок, в которые можно погрузить ракеты средней дальности — это «не что иное, как размывание Договора о ракетах средней и меньшей дальности со стороны американских партнёров».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в румынском местечке Девеселу состоялась торжественная церемония открытия стационарной части американского комплекса Aegis Ashore, которая является частью американской ПРО в Европе, а 13 мая в Польше состоялась церемония закладки аналогичного комплекса ПРО в населённом пункте Редзиково.

Ранее президент России заявил, что ввод в эксплуатацию новой радиолокационной станции США в Румынии усугубляет ситуацию с безопасностью в Европе. В Кремле и российском МИД отметили, что действия США и их союзников по военному блоку НАТО несут угрозу национальной безопасности РФ, а также подрывают стратегическую стабильность в регионе.