Тирасполь, 28 мая, 2016, 00:09 — ИА Регнум. Президент Приднестровья Евгений Шевчук пообещал не допустить «переворота» в республике, не уточнив, кто именно, по его мнению может вынашивать такие планы. Как заявил Шевчук в интервью изданию «МК», «раскачать республику изнутри — давняя мечта наших оппонентов».

ИА REGNUM

«Но осуществить переворот в нашей республике, заверяю вас, не удастся. Народ у нас мудрый, умеет сплачиваться и не поддаваться на всевозможные провокации. Опять же украинский урок мы выучили. Так что те, кто скалит зубы на наше единство, могут их обломать. Переворота мы не допустим. Есть демократические формы политической борьбы и правовое поле, и есть достаточно сил подавить любое антиконституционное действие», — добавил Евгений Шевчук.

ИА REGNUM напоминает, что на декабрь в ПМР намечены очередные президентские выборы. Вероятность участия в них Шевчука, а тем более его переизбрания — невысока, особенно после разгромного поражения его сторонников на состоявшихся в ноябре 2015 года выборах в Верховный совет ПМР.