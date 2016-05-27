Эль-Фаллуджа, Ирак, 27 мая, 2016, 23:11 — ИА Регнум. В ходе авиаударов по позициям «Исламского государства» (структура, запрещенная в России) ВВС США уничтожили 70 боевиков, передают Deutsche Presse-Agentur и курдское ИА Rudaw. Среди убитых командующий силами ИГИЛ в городе Эль-Фаллуджа, уточняет представитель американской армии полковник Стив Уоррен.

Эль-Фаллуджа, Ирак. 2004 год

По его словам, за последние четыре дня (24−27 мая) коалиция США нанесла 20 авиаударов по Эль-Фаллудже. «Это, конечно, не заставит врага полностью прекратить бои, но это буря. И она приводит (врага) в замешательство».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, операция по освобождению иракского города началась 23 мая. Находящая с 2014 года в руках террористов Эль-Фаллуджа — второй крупнейший город под контролем ИГИЛ в Ираке после Мосула и расположена в 70 км от Багдада.