Санкт-Петербург, 27 мая, 2016, 22:40 — ИА Регнум. Досрочного голосования 18 сентября 2016 года в Ленобласти не будет ни на федеральных, ни на региональных, ни на муниципальных выборах. Но впоследствии, на выборах в органы местного самоуправления, не совмещенных с федеральными или региональными кампаниями, предварительное голосование вновь разрешат. Соответствующие изменения в областной закон «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были приняты сегодня, 27 мая, депутатами регионального парламента, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного Законодательного собрания.

Советский плакат «Депутат — слуга народа». 1947

Изменения, приводящие областной закон в соответствие с измененным федеральным, внес на рассмотрение коллег руководитель фракции «Единая Россия» Николай Пустотин. Отметим, что текст законопроекта не отличается от того, который депутаты отклонили на предыдущем заседании парламента. Тогда, как сообщало ИА REGNUM, для принятия законопроекта не хватило всего одного голоса.

Итак, на предстоящих в сентябре выборах депутатов Госдумы, Законодательного собрания Ленобласти, а также муниципальных депутатов досрочного голосования не будет. Участники муниципальных выборов, которые не смогут в единый день голосования прийти на свой участок, имеют возможность заранее получить открепительное удостоверение и проголосовать на другом избирательном участке — но только не досрочно, а в сам день выборов.

Избирателям нужно иметь в виду, что повторная выдача открепительного удостоверения по закону не допускается, а в случае утраты удостоверения дубликат не выдается.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании Ленобласти Александр Перминов предложил коллегам рассмотреть вопрос об отмене возможности проведения предварительного голосования на любых муниципальных выборах, а не только на совмещенных с региональными и федеральными. Но его инициативу сегодня не поддержала ни профильная постоянная комиссия по законодательству, международным, региональным и общественным связям во главе с Вадимом Густовым («Единая Россия»), ни в целом Законодательное собрание.