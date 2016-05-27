Каракас, 27 мая, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино заявил, что сегодня более чем когда-либо Боливарианские Национальные вооруженные силы страны могут защитить ее суверенитет и противостоять возможной интервенции, сообщает Prensa Latina. Ранее, Владимир Падрино, комментируя проходящие в стране военные учения, отмечал, что страна находится под угрозой. О готовящейся против Венесуэлы военной интервенции президент Николас Мадуро вновь сказал в прошедший четверг на встрече со студентами в Каракасе. В частности, он обвинил испанского премьер-министра Мариано Рахоя в «пропагандистской войне» против его страны, а также в поисках повода для иностранного военного вмешательства, пишет Euronews.

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Как заявил корреспонденту ИА РЕГНУМ венесуэльский эксперт Сесар Хосе Рамос Седеньо, обстановка в Венесуэле накалена. И угроза военной интервенции против страны реально существует. Как и угроза того, что в случае прихода к власти, оппозиция начнет репрессии против чавистов.

К вмешательству в дела Венесуэлы активно призывают и СМИ Соединенных Штатов Америки. «Призывы к «политическому диалогу» — один из способов отреагировать на разворачивающийся кризис: мы сделали это сами. Тем не менее, Мадуро и другие официальные лица режима, многие из которых причастны к незаконному обороту наркотиков или другим серьезным преступлениям, не смогли предпринять серьезных шагов. Пришло время оказать на них еще большее давление, например, с помощью санкций со стороны Организации американских государств в соответствии с ее уставом. Соединенные Штаты и соседи Венесуэлы должны потребовать, чтобы Мадуро обратился за гуманитарной помощью для решения проблем нехватки продовольствия и медикаментов (до сих пор он отказывался это делать), и позволил провести референдум в этом году. Альтернативу страшно даже представить», сообщает The Washington Post.