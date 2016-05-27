Санкт-Петербург, 27 мая, 2016, 19:50 — ИА Регнум. В Петербурге по подозрению в возбуждении ненависти и вражды задержан 36-летний Артем Чеботарев, один из активных участников сетевого сообщества, выступающего за создание на территории Петербурга и Ленобласти так называемой «Республики Ингрия (Ингерманландия)», с приданием такой «республике» статуса и функций, не предусмотренных российской Конституцией ни для одного из субъектов Федерации.

http://vk.com/ Артем Чеботарев (фото с открытой страницы в соцсети)

Как сообщили сегодня, 27 мая, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, по версии следствия, 7 февраля 2016 года Чеботарев разместил в соцсети «ВКонтакте» информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства по отношению к социальной группе лиц.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ. Она предусматривает до двух лет лишения свободы.

«Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Соратники Чеботарева отреагировали на его задержание обвинениями в том, что «репрессивно-авторитарный режим РФ открыто борется с представителями народно-демократического движения ингерманландцев» и словами про «геноцид» и «ГУЛАГ» в современной России.

Тем временем, на странице самого Чеботарева в соцсети можно найти посты, возвеличивающие «арийскую расу» и «подвиги германских солдат». Отметился он соответствующей записью и в день рождения Гитлера.