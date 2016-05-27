Москва, 27 мая, 2016, 18:09 — ИА Регнум. «Сегодня на своем заседании Федеральный оргкомитет утвердил протоколы, поступившие из региональных организационных комитетов. Утверждены 225 лидеров в одномандатных округах, из них только 74 человека — депутаты Государственной Думы. Таким образом, 151 участник предварительного голосования — люди с мест», — рассказал секретарь Генерального совета «Единой России», председатель Федерального оргкомитета Сергей Неверов.

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Также утверждена предварительная расстановка мест по спискам во всех субъектах. По итогам этой расстановки будет сформирован список из 400 участников предварительного голосования, который будет вынесен на утверждение Съезда Партии.

«Сегодня федеральный оргкомитет принял решение об аннулировании регистрации троих участников предварительного голосования. Так, причинами стало выявление дискредитирующих фактов в отношении одного из участников в Калининградской области; возбуждение уголовного дела по тяжкой статье в отношении участника предварительного голосования в Ульяновской области; и поступившие обращения и жалобы на использование служебного положения во время проведения предварительного голосования участника в Свердловской области.

В случае появления или выявления дискредитирующих фактов, Федеральный оргкомитет вплоть до Съезда будет принимать решения об аннулировании регистрации», — подчеркнул секретарь Генсовета.

«Предварительное голосование «Единой России» — это честный, открытый серьезный разговор с людьми, это диалог, в котором партия находится постоянно. И, конечно, выборы кандидатов в Государственную думу — это выбор большой профессиональной команды, команды, которая будет обладать максимальным доверием граждан нашей страны от Камчатки до Калининграда, — заявила председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, выступая перед журналистами после заседания Федерального комитета, — И программа, которую сформирует партия, будет по настоящему народной программой, которая включит в себя и предложения наших избирателей, и тех кандидатов, которые участвовали в предварительном голосовании. Конечно, это совершенно новое качество, это новый уровень и требований к самим себе, и новое понимание важности тех задач, которые стоят перед страной. Мы очень надеемся, что та работа, которую будут проводить в региональных отделениях наши кандидаты, и в целом региональные отделения, позволит нам максимально эффективно и максимально успешно справиться с теми задачами развития, которые есть у регионов и у страны в целом».

«Среди большого количества победителей сегодня оказалось, с одной стороны, большое количество людей беспартийных, а с другой стороны — большое количество лидеров общественного мнения, людей, которые уже зарекомендовали себя как общественники, — отметила в своем выступлении депутат Государственной думы РФ, сопредседатель ОНФ Ольга Тимофеева, — И очень приятно, что сегодня уже есть реальная возможность людям, которые меняют ситуацию в регионах прийти во власть и изменить ситуацию на более высоком уровне.

Мы, как кандидаты, собрали огромное количество проблем, где-то системных, требующих изменения федерального законодательства, где-то конкретных».

«Если кто-то считает, что для «Единой России» 22 мая это финиш, мы считаем, что это старт масштабной, глобальной кампании. Мы идем вперед, идем к людям, не боимся с ними разговаривать», — завершила свое выступление Ольга Тимофеева.